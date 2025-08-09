«Il ne part pas» : L'annonce de Riolo sur le mercato du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En démarrant son mercato très tardivement, le PSG se penche maintenant sur plusieurs dossiers en cours. Depuis des mois, le nom de Maghnes Akliouche revient assez régulièrement sur le mercato parisien. Le milieu offensif, souvent habitué à jouer sur l'aile droite de l'attaque, est bien installé à Monaco qui ne souhaite pas du tout son départ.

Issu du centre de formation de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche a gagné en expérience depuis ses débuts professionnels en 2021. A 23 ans, il est l'un des noms qui résonne fort du côté du mercato parisien. Mais le PSG doit se montrer très convaincant pour changer les intentions monégasques. Pour le moment, Akliouche reste en Principauté.

Akliouche reste à Monaco Sous contrat à l'AS Monaco jusqu'en 2028, Maghnes Akliouche a vu sa valeur décoller. Estimé à 45M€ à l'heure actuelle, il représente un bel investissement largement possible pour le PSG. Mais il en faudra plus. « La vérité c’est que pour le moment, il n’y a pas d’offre le concernant. Il y avait l’idée générale un peu qu’il parte, mais Hutter ne veut pas en entendre parler car il en a fait un titulaire. A moins d’une offre qu’on ne peut pas refuser, pour l’instant il ne part pas » déclare Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.