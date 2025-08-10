Il annonce une attaque de folie à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif cet été, l'OM a notamment renforcé son secteur offensif avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Igor Paixao qui rejoignent donc Mason Greenwood, Amine Gouiri et Jonathan Rowe. Robert De Zerbi possède donc une solide rotation en attaque et cela a commencé à se voir durant la préparation estivale.

Samedi soir, l'OM poursuivait sa préparation par la réception d'Aston Villa au stade Vélodrome. Et les Marseillais se sont joliment imposés face aux hommes d'Unai Emery grâce un but de Mason Greenwood, toujours aussi en forme, et un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang qui monte en puissance. Par conséquent, Kevin Diaz est très impressionné par le secteur offensif de l'OM.

Kevin Diaz s'enflamme pour l'attaque de l'OM « Greenwood, qu’est-ce qu’il a mangé ? Il a mangé quoi Greenwood ? Vous avez vu sur le 3ème but, l’accélération qu’il met au mec de Premier League. C’est Lucas Digne, il a des jambes. Mais là il lui met une accélération, on a l’impression que c’est un plot. Et j’ai l’impression que la connexion Greenwood-Aubameyang, il y a quelque chose. Et il y un autre joueur, c’est Jonathan Rowe. Je ne suis pas sûr qu’il faut le lâcher. Je pense qu’il faut le garder. Si c’est pour le vendre et racheter un mec qui doit s’adapter, je le garde », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.