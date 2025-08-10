OM : Panique au PSG, l'annonce retentissante de Rabiot !

Amadou Diawara

La saison dernière, l'OM a terminé à la deuxième place en Ligue 1, à 19 points du PSG. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club emmené par Roberto De Zerbi a des ambitions plus élevées en championnat. En effet, Adrien Rabiot a affirmé que l'OM avait pour objectif de rivaliser avec le PSG en 2025-2026.

Lors de sa première saison à l'OM, Adrien Rabiot a fait forte impression, enchainant les performances XXL. Sur le plan collectif, le club marseillais a rempli son objectif principal, à savoir se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions grâce à sa deuxième place en Ligue 1. Toutefois, l'OM a essuyé 19 points de retard sur le PSG, champion. Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot a affirmé que son équipe avait pour ambition de rivaliser avec le PSG en 2025-2026.

«L'objectif est de pouvoir rivaliser avec le PSG» « Quels sont vos objectifs pour la saison 2025-2026 ? C'est de faire une grande saison, de se qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions. C'est important pour le club. En tant que joueur, on doit avoir cette ambition-là minimum en tête lorsqu'on évolue à l'OM. L'OM doit y être tous les ans. Cet objectif-là est clair. Ensuite, ce sera de faire du mieux possible et de pouvoir rivaliser avec le PSG. Vous pensez que c'est faisable ? Je pense que tout est possible avec la volonté, la détermination et la passion. Il y a évidemment un écart entre le budget colossal du PSG et celui de l'OM, mais dans le football, ça ne fait pas tout. Je pense qu'on peut déjà essayer de se rapprocher le plus possible de Paris », a affirmé Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.