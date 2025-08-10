OM : L’enfant du pays fait ses adieux !

Simon Ngapandouetnbu aborde un tournant dans sa carrière. Formé à l’Olympique de Marseille, où il n’a jamais eu l’opportunité de s’imposer comme titulaire, le jeune gardien a choisi de quitter le Vélodrome pour rejoindre Montpellier en Ligue 2. Une décision qui mêle ambition sportive et volonté de franchir un cap.
Relégué en Ligue 2, Montpellier a fait de Simon Ngapandouetnbu son titulaire pour la saison à venir, en remplacement de Benjamin Lecomte, parti à Fulham. Le transfert s’est conclu sans indemnité, mais inclut des bonus conditionnés à une éventuelle remontée en Ligue 1. L’OM, prudent, conserve une priorité de rachat sur son ancien joueur.
Montpellier boucle un transfert à l'OM
Pour Ngapandouetnbu, ce nouveau challenge représente l’occasion d’enchaîner les matchs et de gagner en expérience, après des années passées dans l’ombre à Marseille. Mais avant de débuter ce nouveau défi, l'ancien portier de l'OM a fait ses adieux au peuple phocéen.
Le gardien a fait ses adieux
« Le moment est venu pour moi de tourner une page importante de ma vie. Une nouvelle aventure m’attend, mais je ne peux partir sans m’adresser à vous, supporters de l’OM. Merci au club, aux coachs, au staff, à tous ceux qui m’ont accompagné depuis mes débuts. Vous m’avez formé, guidé, et aidé à grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. Un immense merci aux supporters. Vos chants, votre passion, votre soutien resteront gravés en moi. Porter ce maillot a été un honneur. Ce n’est qu’un au revoir. Où que j’aille, je resterai un enfant de Marseille. À jamais Olympien. » a confié Ngapandouetnbu sur Instagram.