OM : L’enfant du pays fait ses adieux !

Simon Ngapandouetnbu aborde un tournant dans sa carrière. Formé à l’Olympique de Marseille, où il n’a jamais eu l’opportunité de s’imposer comme titulaire, le jeune gardien a choisi de quitter le Vélodrome pour rejoindre Montpellier en Ligue 2. Une décision qui mêle ambition sportive et volonté de franchir un cap.

Relégué en Ligue 2, Montpellier a fait de Simon Ngapandouetnbu son titulaire pour la saison à venir, en remplacement de Benjamin Lecomte, parti à Fulham. Le transfert s’est conclu sans indemnité, mais inclut des bonus conditionnés à une éventuelle remontée en Ligue 1. L’OM, prudent, conserve une priorité de rachat sur son ancien joueur.

Montpellier boucle un transfert à l'OM Pour Ngapandouetnbu, ce nouveau challenge représente l’occasion d’enchaîner les matchs et de gagner en expérience, après des années passées dans l’ombre à Marseille. Mais avant de débuter ce nouveau défi, l'ancien portier de l'OM a fait ses adieux au peuple phocéen.