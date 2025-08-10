OM - Transfert à 20M€ : L’annonce de De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titularisé par Roberto De Zerbi pour le dernier match amical de l’OM face à Aston Villa (3-1) samedi soir, Jonathan Rowe ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Après la rencontre, l’entraîneur phocéen est revenu sur la situation incertaine de son joueur, à une semaine de la reprise de la Ligue 1.

L’OM compte six renforts à ce jour : CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah. Une liste qui devrait encore s’allonger à en croire Roberto De Zerbi, expliquant samedi après la rencontre amicale remportée face à Aston Villa que du mouvement était attendu avant la fin du mercato estival. « Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront. Ce qui m’importe le plus, c’est de ne pas adopter une attitude superficielle et de conserver la mentalité que nous avions l’an dernier, sans les baisses que nous avons connues », a indiqué l’entraîneur de l’OM.

Jonathan Rowe pourrait partir La situation de Jonathan Rowe est notamment à suivre de près. Estimé à 20M€ par la direction phocéenne, l’international Espoirs anglais pourrait plier bagage durant l’été en cas d’offre satisfaisante, lui qui a été très utilisé par Roberto De Zerbi lors des matchs amicaux. Après la victoire face à Aston Villa (3-1) samedi soir, ultime test avant la reprise de la Ligue 1, l’entraîneur de l’OM est justement revenu sur la situation de son joueur.