40M€ : Il répond cash pour ce transfert, ça ne va pas plaire au Paris FC !

Amadou Diawara

Pour renforcer davantage son attaque, le Paris FC aurait souhaité finaliser le transfert de Matthis Abline. Toutefois, le club présidé par Pierre Ferracci a été contraint de changer ses plans à cause de la gourmandise de Waldemar Kita. D'ailleurs, le président du FC Nantes a réaffirmé qu'il réclamait 40M€ et pas un euro de moins pour la vente de son numéro 7.

Pour étoffer son secteur offensif, le Paris FC a arraché Moses Simon au FC Nantes, et ce, grâce à une offre à hauteur de 7M€. Après l'international nigérian, la famille Arnault aimerait s'attacher les services d'un autre attaquant des Canaris : Matthis Abline. Toutefois, le PFC n'a pas réussi à trouver un accord avec Waldemar Kita.

Le FC Nantes refuse de baisser le prix d'Abline Selon les informations de L'Equipe, Matthis Abline était prêt à répondre positivement à l'appel du Paris FC. Toutefois, le prix de Waldemar Kita, fixé à 40M€, est trop élevé. Par conséquent, le club emmené par Stéphane Gilli aurait décidé d'aller voir ailleurs pour renforcer davantage son attaque.