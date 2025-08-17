40M€ : Il répond cash pour ce transfert, ça ne va pas plaire au Paris FC !

Pour renforcer davantage son attaque, le Paris FC aurait souhaité finaliser le transfert de Matthis Abline. Toutefois, le club présidé par Pierre Ferracci a été contraint de changer ses plans à cause de la gourmandise de Waldemar Kita. D'ailleurs, le président du FC Nantes a réaffirmé qu'il réclamait 40M€ et pas un euro de moins pour la vente de son numéro 7.
Pour étoffer son secteur offensif, le Paris FC a arraché Moses Simon au FC Nantes, et ce, grâce à une offre à hauteur de 7M€. Après l'international nigérian, la famille Arnault aimerait s'attacher les services d'un autre attaquant des Canaris : Matthis Abline. Toutefois, le PFC n'a pas réussi à trouver un accord avec Waldemar Kita.
Le FC Nantes refuse de baisser le prix d'Abline
Selon les informations de L'Equipe, Matthis Abline était prêt à répondre positivement à l'appel du Paris FC. Toutefois, le prix de Waldemar Kita, fixé à 40M€, est trop élevé. Par conséquent, le club emmené par Stéphane Gilli aurait décidé d'aller voir ailleurs pour renforcer davantage son attaque.
«Je n'ai pas besoin de vendre le joueur, mais de le garder»
Lors d'un entretien accordé au JDD, Waldemar Kita s'est prononcé sur l'avenir de Matthis Abline. Et le président du FC Nantes a confirmé qu'il réclamait environ 40M€ pour la vente de son numéro 7, refusant catégoriquement de le brader. « Où en est le dossier Abline ? J'ai défini un prix pour le transférer : 40M€ (il avait précédemment évoqué la somme de 50M€ dans L'Equipe). Ai-je raison ou tort ? Si le club intéressé a les moyens, il achète. Sinon, il n'achète pas. Je ne force personne. Je n'ai pas besoin de vendre le joueur, mais de le garder. Mon fils (Franck, le directeur général du FC Nantes) et moi, on l'a vraiment soutenu, alors que certains entraineurs connus n'en voulaient pas. C'est un super gamin et il a de super parents, mais je ne peux pas maitriser son entourage. Je ne suis pas convaincu, en outre, qu'il soit prêt à partir. Il peut encore apprendre beaucoup de choses, surtout avec notre nouvel entraineur (Luis Castro), qui fait du super boulot », a déclaré Waldemar Kita.