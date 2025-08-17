Mercato : Le cliché qui confirme un transfert imminent au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se séparer de plusieurs joueurs d'ici la fin du mercato, le PSG touche au but dans deux dossiers. Le plus chaud concerne Nordi Mukiele. Alors que rien ne semblait bouger, l'ancien Montpelliérain se rapproche de Sunderland. Il a même été aperçu en Angleterre samedi, ce que confirme l'imminence de son transfert.

Après avoir recruté Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG espère désormais se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables. Dans cette optique, Milan Skriniar a déjà été transféré définitivement à Fenerbahçe mais il reste encore de nombreux cas à régler, à l'image de ceux de Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Renato Sanches ou encore Marco Asensio.

Mukiele aperçu en Angleterre En tout cas, en ce qui concerne Nordi Mukiele, cela semble bouclé. En effet, alors qu'aucune rumeur a circulé autour de son avenir durant le mercato, tout s'est emballé samedi avec l'annonce de son transfert imminent pour Sunderland. D'ailleurs, le journaliste du Sundeland Echo James Copley rapporte un cliché qui montre que le joueur du PSG était présent aux abords du Stadium of Light samedi pour assister au grand retour des Black Cats en Premier League. Les hommes de Régis Le Bris ont d'ailleurs joliment dominé West Ham (3-0).