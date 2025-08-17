PSG : Une annonce spéciale du Paris FC approche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant en Ligue 1, le Paris FC a nourri de grandes ambitions cet été pour réaliser un mercato à la hauteur. Le club de la capitale n'a pas fini d'accueillir de nouveaux joueurs et Kevin Trapp pourrait débarquer. L'ancien du PSG est un profil convoité par les dirigeants et son arrivée pourrait intervenir plus vite que prévu.

Alors que le club ouvrira sa saison face à Angers ce dimanche, le Paris FC n'a pas terminé son mercato. Les dirigeants restent ambitieux et s'apprêtent à valider l'arrivée de Willem Geubbels. Et ce n'est peut-être pas terminé car ils visent également Kevin Trapp. Le gardien de 35 ans serait même attendu très prochainement.

Kevin Trapp : sa date d'arrivée est connue Gardien du PSG de 2015 à 2019, Kevin Trapp s'apprête à faire son retour dans la capitale. Mais ce serait au Paris FC puisque d'après Le Parisien, son transfert serait en bonne voie et une arrivée serait même envisagée la semaine prochaine. L'Allemand évolue à Francfort depuis 2019 et est sous contrat jusqu'en 2026.