OM : Le clash à l'origine d'un transfert à 20M€ !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, Ademola Lookman pousse pour son départ de l’Atalanta Bergame. Le Nigérian ne souhaite plus jouer pour le club italien, qui bloque selon lui son arrivée à l’Inter Milan. Une issue positive pourrait toutefois être trouvée dans ce dossier avant la fin du mercato et le joueur de l’OM Jonathan Rowe pourrait alors venir remplacer le buteur bergamasque contre un chèque de 20M€.

Vendredi soir, l’OM a très mal commencé sa saison en Ligue 1. Opposé au Stade Rennais, le club phocéen s’est incliné 1-0 alors qu’il évoluait en supériorité numérique dès la demi-heure de jeu. Les Marseillais n’ont pas vraiment réussi à se montrer dangereux offensivement et ils devront se reprendre dès le 23 août prochain, contre le Paris FC au Vélodrome.

Rowe pourrait s’en aller Titulaire face à Rennes, Jonathan Rowe n’a pas réussi à se montrer à son avantage. L’Anglais n’a pas pesé sur la rencontre et il pourrait ne plus avoir l’occasion de le faire avec l’OM car il pourrait s’en aller dans cette fin de mercato. D’après les informations de L’Équipe, l’attaquant aurait des touches en Turquie, mais l’Atalanta Bergame s’intéresse à lui également.