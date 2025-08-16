«Ceux qui ont de petites couil**s ne devraient pas jouer à l’OM», c'est déjà le feu dans le vestiaire !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM a perdu face au Stade Rennais, et ce, en ouverture de la première journée de la Ligue 1. Après le coup de sifflet final de la rencontre, les murs ont tremblé dans le vestiaire marseillais. En effet, les journalistes ont entendu une personne dégoupiller.

Ce vendredi soir, l'OM a joué son tout premier match de championnat de la saison 2025-2026. En déplacement au Roazhon Park du Stade Rennais, le club emmené par Roberto De Zerbi s'est incliné par le plus petit des scores (1-0). Un résultat qui a été difficile à accepter pour certains à l'OM, notamment pour une personne en particulier.

Stade Rennais 1-0 OM Après le coup de sifflet final de Rennes-OM, le vestiaire marseillais s'est fait entendre. En effet, une énorme gueulante a fait trembler les murs de la pièce.