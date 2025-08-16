«Une superstar», l’OM va frapper fort avec sa prochaine recrue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille s’intéresserait de près à Aleksey Batrakov, pépite du Lokomotiv Moscou. Le club phocéen aurait formulé une offre de 15M€ selon les informations dévoilées par la presse russe. Ancien président du Lokomotiv et agent du joueur livrent leur point de vue sur un talent promis à un avenir international.

L’OM a visiblement jeté son dévolu sur l’un des talents les plus prometteurs du football russe : Aleksey Batrakov. Âgé de 20 ans, ce milieu offensif d’1m71 formé au Lokomotiv Moscou a déjà un parcours qui attire les convoitises. Révélé dès ses années U16, il avait frappé fort lors de la saison 2021/2022 avec 11 buts et 19 passes décisives en 24 matchs, remportant le titre national. Surclassé en U19 dès la saison suivante, il avait confirmé son immense potentiel. Ses débuts en professionnel ont suivi naturellement. L’exercice dernier l’a vu s’imposer comme un joueur clé, terminant troisième meilleur buteur du championnat (14 buts) et quatrième meilleur passeur (7 passes), un impact qui lui a valu le titre de meilleur jeune de la saison. Selon la presse russe, l’OM aurait proposé 15M€ pour s’attacher ses services, signe de l’intérêt grandissant que suscite ce joueur hors norme.

Une star en devenir ? Ancien président historique du Lokomotiv Moscou, Ilya Gerkus n’a pas tari d’éloges à propos de Batrakov, allant jusqu’à le comparer à Khvicha Kvaratskhelia. Dans un entretien accordé à Sport Express, il a déclaré : « C’est assurément une superstar ! Un joueur fantastique ! On n’avait pas eu de tels joueurs depuis longtemps. Peut-être seulement Khvicha Kvaratskhelia. Et il n’a pas seulement joué en RPL, mais à Naples. J’avoue que c’est la dernière saison de Batrakov en Russie. Peut-être même ses derniers mois.»