L’OM boucle un transfert «en trente minutes»

En 2023, l’OM recrutait un joueur peu connu du grand public : Amir Murillo. Arrivé en provenance d’Anderlecht pour 2,5M€, l’international panaméen de 29 ans a longtemps galéré avant de se révéler la saison dernière sous les ordres de Roberto de Zerbi. Une progression qui a surpris Sacha Tavolieri, journaliste belge.
Pablo Longoria le présente comme l’un des plus beaux coups de sa carrière. Arrivé à l’OM pour 2,5M€, Amir Murillo s’est révélé sous les couleurs phocéennes. Une éclosion qui n’avait rien d’évident. Lors de son passage à Anderlecht, l’international panaméen avait montré un visage qui n’attirait pas grand monde.
Le coup de génie de Longoria
« Je ne voyais la perspective que Pablo Longoria avait avec lui. Mais c’est là que tu vois qu’il est président, et moi journaliste. Je peux t’assurer que ce ce que j’avais vu à Anderlecht était à mourir de rire » a confié Sacha Tavolieri.
Une incroyable surprise annoncée
Mais en juillet 2023, l’offre de l’OM est arrivée. « Derrière, il était à l’aéroport. Personne ne s’attendait à une telle éclosion, pas même lui. En 30 minutes, l’OM avait bouclé le deal parce qu’Anderlecht avait besoin d’argent. Au final, il est extraordinaire, la surprise est totale » a confié Tavolieri lors d’un live diffusé par La Minute OM.