L’OM boucle un transfert «en trente minutes»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2023, l’OM recrutait un joueur peu connu du grand public : Amir Murillo. Arrivé en provenance d’Anderlecht pour 2,5M€, l’international panaméen de 29 ans a longtemps galéré avant de se révéler la saison dernière sous les ordres de Roberto de Zerbi. Une progression qui a surpris Sacha Tavolieri, journaliste belge.

Pablo Longoria le présente comme l’un des plus beaux coups de sa carrière. Arrivé à l’OM pour 2,5M€, Amir Murillo s’est révélé sous les couleurs phocéennes. Une éclosion qui n’avait rien d’évident. Lors de son passage à Anderlecht, l’international panaméen avait montré un visage qui n’attirait pas grand monde.

Le coup de génie de Longoria « Je ne voyais la perspective que Pablo Longoria avait avec lui. Mais c’est là que tu vois qu’il est président, et moi journaliste. Je peux t’assurer que ce ce que j’avais vu à Anderlecht était à mourir de rire » a confié Sacha Tavolieri.