OM : De Zerbi quitte Marseille, c’est validé

Entraîneur de l'OM, Roberto de Zerbi a remis au goût du jour le fameux « ritiro », bien connu des Italiens. Pour fuir la pression marseillaise à la fin de la saison dernière, le technicien s'est exilé, une première fois à Mallemort en novembre dernier, puis à Rome en avril. Comme le souligne Salim Lamrani, auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », il y a eu un avant et un après.

Quand tout semblait vaciller à Marseille, Roberto De Zerbi a choisi le retrait, loin des caméras et de la pression du Vélodrome. Deux ritiros — à Mallemort en novembre et à Rome en avril — ont marqué un tournant décisif dans la saison de l’OM. Pour Salim Lamrani, auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », ces retraites n'ont rien d’anecdotiques : elles révèlent à la fois la personnalité profonde du coach italien et sa méthode de travail unique. Au cœur de ce processus, une conviction forte : pour relancer un groupe, il faut parfois l’isoler.

La recette miracle de De Zerbi Et cette méthode s'est révélée être une réussite. Lors du premier ritiro à Mallemort, l’OM n’avait gagné qu’un seul match au Vélodrome. Après cette coupure, les résultats se sont inversés. « De Zerbi est un fin psychologue. Il possède cette qualité propre aux grands techniciens : celle de pousser les joueurs à exploiter pleinement leurs capacités, qu'elles soient techniques, mentales ou physiques. Ça a été décisif. Avant Mallemort, on n’avait gagné qu’un seul match au Vélodrome ; après Mallemort, on n’en a perdu qu’un » a souligné Lamrani sur le plateau de Winamax FC. Le second stage à Rome a confirmé cette tendance : sur la fin de saison, aucune équipe n’a pris plus de points que l’OM.