De Zerbi craque, un joueur de l’OM balance !

Le 29 mars dernier, l’Olympique de Marseille s’est fait une grosse frayeur en pleine lutte pour la Ligue des champions en subissant une lourde défaite sur la pelouse de Reims (3-1). Alors que Mason Greenwood et ses coéquipiers étaient menés à la mi-temps (1-0), Roberto De Zerbi a laissé exploser sa colère dans les vestiaires pour tenter de remobiliser les troupes. Une séquence dévoilée dimanche dans le 5e épisode de la série-documentaire "Sans jamais rien lâcher" de l'OM.
De Zerbi explose à la mi-temps
« Allez oh! Allez les gars! Allez allez allez. On parle, on dit qu'on veut arriver en Ligue des champions, et moi je ne vois que dalle ! Je ne vois carrément personne décidé à la faire, a notamment lâché Roberto De Zerbi, en balançant au sol le tableau tactique. Allez allez! On parle de Ligue des champions, réveillez-vous! On est en train de foutre en l'air la saison. Jouez, appuyez vos passes. On y retourne pour 45 minutes ». Valentin Rongier, qui avait réduit le score ce jour-là, s’est souvenu de ce moment.
« C'est entièrement normal que le coach s'énerve »
« C'est mérité, je savais ce qui allait se passer, confie dans le programme celui qui a rejoint le Stade Rennais durant l’été. Tu fais une prestation comme ça alors que tu sais que tes concurrents directs te laissent une opportunité de leur mettre un coup derrière la nuque et tu n'en profites pas. C'est entièrement normal que le coach s'énerve comme ça à la mi-temps ».