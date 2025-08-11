De Zerbi craque, un joueur de l’OM balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 29 mars dernier, l'Olympique de Marseille sombrait sur la pelouse de Reims (3-1), compromettant sa qualification pour la Ligue des champions. À la mi-temps, Roberto De Zerbi avait tenu des mots forts pour chercher à réveiller son équipe. Une colère justifiée aux yeux de Valentin Rongier, qui a depuis quitté le club phocéen pour le Stade Rennais.

Le 29 mars dernier, l’Olympique de Marseille s’est fait une grosse frayeur en pleine lutte pour la Ligue des champions en subissant une lourde défaite sur la pelouse de Reims (3-1). Alors que Mason Greenwood et ses coéquipiers étaient menés à la mi-temps (1-0), Roberto De Zerbi a laissé exploser sa colère dans les vestiaires pour tenter de remobiliser les troupes. Une séquence dévoilée dimanche dans le 5e épisode de la série-documentaire "Sans jamais rien lâcher" de l'OM.

Le coach De Zerbi et tout Marseille voulait les monter en l’air. Même la caméra a peur zebi pic.twitter.com/ZqtCZi2Ezv — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) August 10, 2025

De Zerbi explose à la mi-temps « Allez oh! Allez les gars! Allez allez allez. On parle, on dit qu'on veut arriver en Ligue des champions, et moi je ne vois que dalle ! Je ne vois carrément personne décidé à la faire, a notamment lâché Roberto De Zerbi, en balançant au sol le tableau tactique. Allez allez! On parle de Ligue des champions, réveillez-vous! On est en train de foutre en l'air la saison. Jouez, appuyez vos passes. On y retourne pour 45 minutes ». Valentin Rongier, qui avait réduit le score ce jour-là, s’est souvenu de ce moment.