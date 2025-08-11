L’OM a choisi ses trois prochains transferts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À l’approche de la dernière ligne droite du mercato estival, l’OM s’active pour renforcer son effectif. Le club phocéen souhaite encore recruter à trois postes prioritaires : un latéral, un milieu de terrain et un défenseur central. Après avoir connu une saison 2024-2025 satisfaisante, les dirigeants marseillais misent sur un recrutement ciblé pour repartir sur de nouvelles bases.

Le chantier estival de l’OM s’annonce encore intense. Alors que plusieurs mouvements ont déjà eu lieu dans le sens des arrivées et des départs, Pablo Longoria et son staff continuent de chercher les profils qui viendront apporter un équilibre à l’effectif.

L'OM s'active en coulisses L'OM met notamment l’accent sur la solidité défensive, après une saison marquée par trop d’irrégularités dans ce secteur. C’est dans cette optique que le nom de Joel Ordóñez (Cercles Bruges) est apparu avec insistance ces derniers jours. D’après les informations de la journaliste équatorienne Johanna Calderon, Joel Ordóñez serait très intéressé par un transfert à Marseille. Le défenseur central de 21 ans, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2028, aurait même informé son club de l’intérêt olympien depuis plusieurs semaines. Attiré par le projet sportif proposé par l’OM, il verrait d’un bon œil une intégration au sein d’une défense composée en partie de joueurs sud-américains.