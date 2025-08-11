Benatia - De Zerbi : Un conflit éclate à l’OM

L'OM a eu quelques soucis avec l'arbitrage la saison dernière. S'estimant lésés, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont, au cours de la saison, laissé exploser leur colère, comme face à l'OL en septembre dernier. Le directeur sportif s'en était pris à l'arbitrage après l'expulsion de Leonardo Balerdi. De son côté, Roberto de Zerbi avait tenu un discours bien différent.
Au moment de faire le bilan de la saison de l’OM, Salim Lamrani a évoqué les nombreuses polémiques autour de l’arbitrage qui ont, selon lui, empêché le club marseillais de grappiller quelques points. Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », il s’est interrogé sur les réactions de l’entraîneur phocéen Roberto de Zerbi, mais aussi de Medhi Benatia.
Benatia a dégoupillé cette saison
Sanguin, le directeur sportif de l’OM a souvent critiqué l’arbitrage, comme face à Lyon en septembre dernier. « Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter » avait déclaré Benatia avant d’en remettre une couche au micro de DAZN.
De Zerbi en désaccord avec Benatia ?
Mais comme l’a noté Lamrani, De Zerbi n’avait pas suivi son responsable. Au lieu de s’en prendre à Benoît Bastien, le coach de l’OM avait pris ses responsabilités. « De Zerbi a souvent dit que c’était de sa faute. Je me rappelle du cas Balerdi avec Lyon où il avait été en désaccord avec la prise de parole de Benatia sur DAZN. J’avais trouvé ça intéressant parce qu’il se mettait dans la même lignée d’un Bielsa par exemple » a déclaré Lamrani sur le plateau de Winamax TV.