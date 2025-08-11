Benatia - De Zerbi : Un conflit éclate à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a eu quelques soucis avec l'arbitrage la saison dernière. S'estimant lésés, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont, au cours de la saison, laissé exploser leur colère, comme face à l'OL en septembre dernier. Le directeur sportif s'en était pris à l'arbitrage après l'expulsion de Leonardo Balerdi. De son côté, Roberto de Zerbi avait tenu un discours bien différent.

Au moment de faire le bilan de la saison de l’OM, Salim Lamrani a évoqué les nombreuses polémiques autour de l’arbitrage qui ont, selon lui, empêché le club marseillais de grappiller quelques points. Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », il s’est interrogé sur les réactions de l’entraîneur phocéen Roberto de Zerbi, mais aussi de Medhi Benatia.

Benatia a dégoupillé cette saison Sanguin, le directeur sportif de l’OM a souvent critiqué l’arbitrage, comme face à Lyon en septembre dernier. « Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter » avait déclaré Benatia avant d’en remettre une couche au micro de DAZN.