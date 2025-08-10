Aubameyang - Gouiri : C'est terminé à l'OM !

Amadou Diawara

Un an après son départ, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l'OM. En concurrence avec Amine Gouiri, l'international gabonais va devoir se contenter d'un rôle de doublure dans la hiérarchie des attaquants de pointe de Roberto De Zerbi. Du moins, c'est ce qu'affirment Damien Perquis et Kevin Diaz.

Après avoir évolué à l'OM en 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une pige d'une saison à Al Qadsiah, avant de revenir à Marseille. Lors de son séjour en Arabie Saoudite, l'écurie olympienne a recruté Amine Gouiri, qui a fait ses preuves sous la houlette de Roberto De Zerbi. A tel point que Pierre-Emerick Aubameyang doit désormais se contenter d'un rôle de remplaçant à l'OM.

«Gouiri mérite de débuter» « Moi je pars sur la méritocratie au départ de la saison, a lancé Damien Perquis, présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir. Gouiri avec ce qu’il a pu produire la saison dernière, il mérite de débuter. Après, le fait d’avoir la Ligue des Champions, tu es obligé d’avoir un suppléant, qui est Aubameyang. Il a été très bon à l’OM par le passé. A voir si ses prestations vont être répétées. A voir aussi le niveau physique. Il faut voir, laisser le temps. De Zerbi les a au quotidien, c’est plus pratique pour se faire une idée. Mais l’expérience d’Aubameyang, même si c’est 30 minutes sur un terrain, elle peut suffire à mettre un but et changer un match ».