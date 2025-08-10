OM : Un transfert à 15M€ a capoté !

Matthis Abline attire les convoitises cet été après une saison remarquée avec le FC Nantes. L’Olympique de Marseille s’est positionné le premier avec une offre à 15M€, rapidement suivie par d’autres clubs français et étrangers. Malgré plusieurs propositions, Nantes reste ferme, exigeant un montant très élevé pour son joyau.
Meilleur buteur des Canaris la saison dernière, Matthis Abline affole le marché des transferts. Selon les informations de L'Equipe, l'OM aurait dégainé en premier avec 15M€, rapidement suivi par Lille et Sunderland. Même le Paris FC a tenté sa chance avec une offre de 20M€ + 5 de bonus.
L'OM a abandonné ce dossier
Mais Nantes reste intraitable et fait traîner les négociations, refusant de brader son talent. Une stratégie claire : faire monter les enchères jusqu’au jackpot. « Abline ? Ça ne partira que pour une fortune, 50 millions minimum ! » avait déclaré Waldemar Kita, au moment où l'intérêt de l'OM se faisait de plus en plus pressant.
Abline force son départ ?
Depuis, l'OM semble être passé à autre chose. Mais par le Paris FC, qui entend revenir à la charge. Dans ce dossier, le promu peut compter sur la participation d'Abline, qui aurait prétexté une blessure aux adducteurs pour ne pas disputer la rencontre de préparation contre... le Paris FC.