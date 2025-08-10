OM : Un transfert à 15M€ a capoté !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Matthis Abline attire les convoitises cet été après une saison remarquée avec le FC Nantes. L’Olympique de Marseille s’est positionné le premier avec une offre à 15M€, rapidement suivie par d’autres clubs français et étrangers. Malgré plusieurs propositions, Nantes reste ferme, exigeant un montant très élevé pour son joyau.

Meilleur buteur des Canaris la saison dernière, Matthis Abline affole le marché des transferts. Selon les informations de L'Equipe, l'OM aurait dégainé en premier avec 15M€, rapidement suivi par Lille et Sunderland. Même le Paris FC a tenté sa chance avec une offre de 20M€ + 5 de bonus.

L'OM a abandonné ce dossier Mais Nantes reste intraitable et fait traîner les négociations, refusant de brader son talent. Une stratégie claire : faire monter les enchères jusqu’au jackpot. « Abline ? Ça ne partira que pour une fortune, 50 millions minimum ! » avait déclaré Waldemar Kita, au moment où l'intérêt de l'OM se faisait de plus en plus pressant.