De Zerbi - OM : Le clash que personne n’a vu venir !

Le match entre l’OM et Aston Villa (3-1) n’avait d’amical que le nom, en témoigne l’explication musclée entre Roberto De Zerbi et Unai Emery à la fin de la partie. En conférence de presse, le technicien italien est revenu sur son agacement à l’encontre de l’ancien entraîneur du PSG.

Pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, face à Rennes vendredi, l’Olympique de Marseille a fait le plein de confiance samedi soir au Vélodrome en battant Aston Villa (3-1) grâce à un but de Mason Greenwood et un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Une rencontre amicale qui s’est achevée sous haute tension.

Le clash entre De Zerbi et Emery Après une faute de Neal Maupay sur Boubacar Kamara, ancien de l’OM désormais à Aston Villa, Roberto De Zerbi et Unai Emery ont eu une explication musclée, n’étant pas loin du tête contre tête, nécessitant l’intervention de la sécurité et des adjoints des deux entraîneurs pour éviter que cela n’aille plus loin.