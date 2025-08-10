De Zerbi - OM : Le clash que personne n’a vu venir !

Le match entre l’OM et Aston Villa (3-1) n’avait d’amical que le nom, en témoigne l’explication musclée entre Roberto De Zerbi et Unai Emery à la fin de la partie. En conférence de presse, le technicien italien est revenu sur son agacement à l’encontre de l’ancien entraîneur du PSG.
Pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, face à Rennes vendredi, l’Olympique de Marseille a fait le plein de confiance samedi soir au Vélodrome en battant Aston Villa (3-1) grâce à un but de Mason Greenwood et un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Une rencontre amicale qui s’est achevée sous haute tension.
Le clash entre De Zerbi et Emery
Après une faute de Neal Maupay sur Boubacar Kamara, ancien de l’OM désormais à Aston Villa, Roberto De Zerbi et Unai Emery ont eu une explication musclée, n’étant pas loin du tête contre tête, nécessitant l’intervention de la sécurité et des adjoints des deux entraîneurs pour éviter que cela n’aille plus loin.
« Je n’aime pas quand un entraîneur adverse parle à mes joueurs »
« C’était un match chaud et c’était normal, a reconnu Roberto De Zerbi en conférence de presse, rapporté par Le Phocéen. Les gens ont payé pour venir, il fallait les honorer. Avec Emery, rien de grave, mais je n’aime pas quand un entraîneur adverse parle à mes joueurs. Moi, je parle aux miens et il parle aux siens. »