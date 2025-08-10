Aubameyang - Gouiri : Bagarre confirmée à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’une excellente seconde partie de saison avec l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri a vu débarquer Pierre-Emerick Aubameyang, de retour dans la cité phocéenne. Une sacrée concurrence pour l’international algérien de 25 ans. Après la victoire face à Aston Villa (3-1) en amical ce samedi soir, Roberto De Zerbi s’est prononcé sur sa gestion des deux attaquants.

Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé le chemin des filets avec l’OM. Samedi soir contre Aston Villa, lors du dernier match amical des Marseillais avant la reprise de la Ligue 1 le week-end prochain (face au Stade Rennais), l’attaquant gabonais, entré à l’heure de jeu en lieu et place d’Amine Gouiri, a inscrit un doublé en trois minutes. De quoi lui faire gagner des points aux yeux de Roberto De Zerbi, qui compte trancher dans le vif concernant le poste de numéro 9.

« Aubameyang et Gouiri ensemble ? Il y aura peu d’occasions » Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de faire évoluer ensemble Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri, Roberto De Zerbi a été clair sur la question. « Ils peuvent jouer ensemble, mais cette année il y aura peu d’occasions », a indiqué l’entraîneur de l’OM, qui se prépare à un calendrier chargé.