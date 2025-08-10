Nouveau transfert à l’OM : De Zerbi annonce son prochain renfort !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’OM a fait le plein de confiance au stade Vélodrome samedi soir en s’imposant face à Aston Villa (3-1). Après la partie, l’entraîneur phocéen a annoncé que d’autres renforts étaient attendus à Marseille, notamment sur le flanc gauche, sa priorité.

Arrivé cette semaine dans la cité phocéenne, Timothy Weah est la sixième recrue de l’OM dans ce mercato estival après CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, mais pas la dernière. Après le succès contre Aston Villa (3-1) en amical samedi soir, Roberto De Zerbi a confirmé d’autres mouvements à venir : « Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront ».

De Zerbi veut un renfort à gauche L’entraîneur de l’OM en a profité pour révéler sa priorité actuelle sur le marché des transferts : le poste de latéral gauche. « Je pense que quelqu'un arrivera à ce poste-là, c'est une de nos priorités », a indiqué De Zerbi, rapporté par L’Équipe.