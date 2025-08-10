Nouveau transfert à l’OM : De Zerbi annonce son prochain renfort !

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’OM a fait le plein de confiance au stade Vélodrome samedi soir en s’imposant face à Aston Villa (3-1). Après la partie, l’entraîneur phocéen a annoncé que d’autres renforts étaient attendus à Marseille, notamment sur le flanc gauche, sa priorité.
Arrivé cette semaine dans la cité phocéenne, Timothy Weah est la sixième recrue de l’OM dans ce mercato estival après CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, mais pas la dernière. Après le succès contre Aston Villa (3-1) en amical samedi soir, Roberto De Zerbi a confirmé d’autres mouvements à venir : « Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront ».
De Zerbi veut un renfort à gauche
L’entraîneur de l’OM en a profité pour révéler sa priorité actuelle sur le marché des transferts : le poste de latéral gauche. « Je pense que quelqu'un arrivera à ce poste-là, c'est une de nos priorités », a indiqué De Zerbi, rapporté par L’Équipe.
« Sur les côtés, je préfère avoir des joueurs offensifs »
« Garcia, Murillo et Nadir peuvent jouer à ce poste. Ce ne sont pas vraiment des pistons, mais des joueurs qui s’insèrent à l’intérieur du jeu, a ajouté Roberto De Zerbi samedi soir concernant le flanc gauche. Sur les côtés, je préfère avoir des joueurs offensifs, comme Rowe ou Greenwood. Garcia et Murillo savent attaquer, on l’a vu sur le premier but d’Aubameyang. On peut défendre à quatre, à trois ou à deux. On décidera en fonction ».