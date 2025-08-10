Habib Beye - OM : La grosse annonce !

Alors que la préparation estivale touche à sa fin, la Ligue 1 va reprendre ses droits dès vendredi soir par un choc entre le Stade Rennais et l'OM. L'occasion pour Habib Beye d'affronter son ancien club, mais le coach breton n'a aucune intention de faire des cadeaux aux Marseillais.
La saison de Ligue 1 reprend ses droits vendredi soir avec un premier choc opposant le Stade Rennais à l'OM. Une rencontre très attendue puisque le club phocéen a effectué un très gros mercato et se projette sur cette saison avec ambition. Mais les Rennais, qui ont accueilli Quentin Merlin et Valentin Rongier cet été, ne comptent pas se laisser faire.
Beye prévient l'OM !
C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé Habib Beye, lui aussi très ambitieux pour cette saison. « Le plus important dans cette préparation est la montée en puissance. L’équipe est en progression sur certains aspects. Mais on doit faire un peu plus mal à l’adversaire », assure l'entraîneur du Stade Rennais dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant de se focaliser sur le choc face à l'OM.
«On est prêts à les regarder dans les yeux»
« Il faudra être hyper concentrés, sinon on sera punis. C’est une équipe qui prend tout ce que vous lui donnez. On est prêts à les regarder dans les yeux et à rivaliser. L’adversité de vendredi sera présente. Marseille est un gros de ce Championnat », ajoute Habib Beye.