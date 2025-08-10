Transferts : Un attaquant à l’OM, il dit oui !

Arrivé l'été dernier à l'OM, Jonathan Rowe est au centre des discussions. Estimé à 20M€, il pourrait quitter le club cet été si une offre intéressante se présente. Très utilisé durant la préparation par Roberto De Zerbi, son avenir reste incertain. Mais pour Kévin Diaz, le club ferait une grosse erreur en le vendant.
Jonathan Rowe a connu une première saison contrastée à l’OM. Souvent titularisé ou appelé en jeu, il a su marquer quelques buts et délivrer des passes décisives, notamment lors de matchs importants comme ceux contre l’OL. Malgré cela, sa régularité n’a pas toujours été au rendez-vous et la question de son avenir ressurgit. Valorisé 20M€, Rowe serait surveillé par plusieurs formations, notamment par le Stade Rennais.
De Zerbi n'écarte pas l'idée d'un départ
Après la victoire face à Aston Villa (3-1), Roberto de Zerbi a pris la parole pour évoquer la situation de Rowe, en soulignant l’intérêt et l’estime du club à son égard, mais aussi en reconnaissant l’existence de nombreuses rumeurs. « Nous sommes tous très contents de Jonathan, il a fait une belle préparation, c'est un joueur fort, Pablo Longoria (le président), Medhi Benatia (directeur du football) et moi l'apprécions, a confié Roberto De Zerbi, rapporté par L’Equipe. II y a des rumeurs avec plusieurs clubs, pas un seul en particulier. On entend des choses, peu importe ce qu'il se passera, qu'il reste ou qu'il parte, il faut souligner que ce sera un choix commun de notre part » a confié le coach de l'OM.
Rowe a gagné des points
De son côté, Kévin Diaz estime qu'il serait peut-être plus judicieux pour l’OM de conserver Jonathan Rowe, surtout après la préparation prometteuse effectuée par le joueur sous les ordres de De Zerbi. « Il est à vendre. On parle de 20 millions, ça peut sembler beaucoup, mais les clubs turcs le veulent, il y a aussi des clubs italiens intéressés. Il a un an d’expérience, il a été bon à l’Euro. Il a déjà brillé en Championship, ce n’est pas un joueur sorti de nulle part. Au vu de sa préparation, je pense que l'OM doit garder Jonathan Rowe. Si c'est pour le vendre et racheter un autre joueur qui va devoir s'adapter au système de De Zerbi, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire » a lâché le consultant sur RMC.