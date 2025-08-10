Transferts : Un attaquant à l’OM, il dit oui !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Jonathan Rowe est au centre des discussions. Estimé à 20M€, il pourrait quitter le club cet été si une offre intéressante se présente. Très utilisé durant la préparation par Roberto De Zerbi, son avenir reste incertain. Mais pour Kévin Diaz, le club ferait une grosse erreur en le vendant.

Jonathan Rowe a connu une première saison contrastée à l’OM. Souvent titularisé ou appelé en jeu, il a su marquer quelques buts et délivrer des passes décisives, notamment lors de matchs importants comme ceux contre l’OL. Malgré cela, sa régularité n’a pas toujours été au rendez-vous et la question de son avenir ressurgit. Valorisé 20M€, Rowe serait surveillé par plusieurs formations, notamment par le Stade Rennais.

De Zerbi n'écarte pas l'idée d'un départ Après la victoire face à Aston Villa (3-1), Roberto de Zerbi a pris la parole pour évoquer la situation de Rowe, en soulignant l’intérêt et l’estime du club à son égard, mais aussi en reconnaissant l’existence de nombreuses rumeurs. « Nous sommes tous très contents de Jonathan, il a fait une belle préparation, c'est un joueur fort, Pablo Longoria (le président), Medhi Benatia (directeur du football) et moi l'apprécions, a confié Roberto De Zerbi, rapporté par L’Equipe. II y a des rumeurs avec plusieurs clubs, pas un seul en particulier. On entend des choses, peu importe ce qu'il se passera, qu'il reste ou qu'il parte, il faut souligner que ce sera un choix commun de notre part » a confié le coach de l'OM.