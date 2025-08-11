Mercato : Comme Rabiot, il refuse des géants pour l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », Salim Lamrani est revenu sur l’arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM en 2024, soulignant l’attachement immédiat du technicien italien au Vélodrome. Une décision qui rappelle celle d’Adrien Rabiot. Le milieu français ayant lui aussi privilégié le club phocéen plutôt que des offres financières plus séduisantes.

Une saison de plus pour Adrien Rabiot. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le milieu de terrain a annoncé qu'il resterait à l'OM malgré plusieurs offres alléchantes. « Des clubs sont venus, mais j'avais donné ma parole au président, à Mehdi Benatia, et on est resté là-dessus » a expliqué Rabiot. Et le joueur n'est pas le seul à avoir décliné des propositions XXL.

La révélation sur De Zerbi Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », Salim Lamrani raconte que l'entraîneur de l'OM a eu un véritable coup de foudre pour Marseille. Raison pour laquelle il a repoussé les intérêts de cadors comme Manchester United ou le Bayern Munich.