Transfert à 35M€ : Il force pour l’OM !

Depuis le début du mercato estival, l'OM n'a pas hésité à accueillir de nombreuses recrues. Le club de la cité phocéenne n'en a pas terminé puisque le club s'est positionné sur le dossier de Joel Ordóñez. Le défenseur équatorien a suscité les convoitises ces derniers mois, lui qui sort d'une belle saison à Bruges, récent huitième de finaliste en Ligue des champions. Le joueur de 21 ans n'a pas caché son envie de signer à Marseille.

Auteur d'une saison convaincante à Bruges, Joel Ordóñez est considéré par beaucoup comme une pépite qui va permettre à l'OM de réaliser un gros coup. Le club de la cité phocéenne a déjà bien avancé dans ce dossier et se rapproche d'une conclusion positive. D'autant plus que l'Equatorien est plutôt disposé à rejoindre Marseille. Il faudra cependant débourser une grosse somme puisqu'on parle de 35M€ pour le défenseur central.

Joel Ordóñez est à fond derrière l'OM D'après les informations de Johanna Calderon, journaliste équatorienne, Joel Ordóñez est très intéressé par un avenir à l'OM. L'Equatorien de 21 ans a prévenu son club des approches marseillaises depuis le début et n'a pas caché ses envies. Il aurait été particulièrement séduit par le projet mis en place et il pourrait retrouver une défense composée de Sud-Américains, ce qui pourrait sans doute lui permettre une intégration plus aisée. Légèrement touché, il a manqué la reprise de la compétition avec Bruges.