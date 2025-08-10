Gros transfert au PSG : Ousmane Dembélé vend la mèche !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Illya Zabarnyi est tout proche de s’engager en faveur du PSG. Un accord total a été trouvé avec Bournemouth pour un gros transfert estimé à 66M€ (bonus compris). Alors que le défenseur ukrainien est attendu ce lundi à Paris, Ousmane Dembélé semble avoir déjà dévoilé son arrivée sur les réseaux sociaux.

Le mercato du PSG s’emballe. Après avoir officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier ce samedi soir, le club de la capitale pourrait en faire de même avec Illya Zabarnyi ce lundi. D’après l’Equipe, l’international Ukrainien va prendre l’avion depuis l’Angleterre ce dimanche soir, et pourrait être officialisé ce lundi.

Le PSG va recruter Zabarnyi Le PSG va débourser 66M€ bonus inclus afin de recruter le défenseur central de 22 ans, qui est une priorité de longue date pour les dirigeants parisiens. Luis Enrique a déjà échangé avec Illya Zabarnyi afin de lui présenter son projet de jeu, alors que ce dernier devra se battre pour une place de titulaire dans sa charnière centrale.