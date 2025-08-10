Gros transfert au PSG : Ousmane Dembélé vend la mèche !

Ce n’est pas un secret, Illya Zabarnyi est tout proche de s’engager en faveur du PSG. Un accord total a été trouvé avec Bournemouth pour un gros transfert estimé à 66M€ (bonus compris). Alors que le défenseur ukrainien est attendu ce lundi à Paris, Ousmane Dembélé semble avoir déjà dévoilé son arrivée sur les réseaux sociaux.
Le mercato du PSG s’emballe. Après avoir officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier ce samedi soir, le club de la capitale pourrait en faire de même avec Illya Zabarnyi ce lundi. D’après l’Equipe, l’international Ukrainien va prendre l’avion depuis l’Angleterre ce dimanche soir, et pourrait être officialisé ce lundi.
Le PSG va recruter Zabarnyi
Le PSG va débourser 66M€ bonus inclus afin de recruter le défenseur central de 22 ans, qui est une priorité de longue date pour les dirigeants parisiens. Luis Enrique a déjà échangé avec Illya Zabarnyi afin de lui présenter son projet de jeu, alors que ce dernier devra se battre pour une place de titulaire dans sa charnière centrale.
Ousmane Dembélé le suit déjà sur Instagram
Quoi qu’il en soit, l’arrivée de Zabarnyi au PSG ne fait désormais plus aucun doute. Sur Instagram, dans la biographie du crack né en 2002, on peut s’apercevoir qu’un certain Ousmane Dembélé l’a déjà ajouté à sa liste d’abonnements.