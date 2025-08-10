Transfert à 66M€ : Une date tombe pour le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est la fin d’un long feuilleton sur ce mercato estival du PSG. Après de longues semaines de négociations, le club de la capitale est finalement parvenu à un accord avec Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Âgé de 22 ans, le défenseur central ukrainien va bel et bien atterrir à Paris dans la journée de lundi.

Le PSG s’active sur son mercato estival. Ce samedi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC, et cherche désormais à conclure celle d’Illya Zabarnyi. Depuis quelques jours, un accord total existe entre le club parisien et Bournemouth à hauteur de 66M€.

Illya Zabarnyi va signer au PSG ce lundi Ayant refusé plusieurs offres afin de signer au PSG, Illya Zabarnyi va prendre l’avion ce dimanche après-midi depuis l’Angleterre afin de se rendre dans la capitale française annonce l’Equipe. L’international Ukrainien va passer sa visite médicale lundi matin, et pourrait être officialisé dans la journée.