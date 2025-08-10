Transfert à 66M€ : Une date tombe pour le PSG !

C’est la fin d’un long feuilleton sur ce mercato estival du PSG. Après de longues semaines de négociations, le club de la capitale est finalement parvenu à un accord avec Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Âgé de 22 ans, le défenseur central ukrainien va bel et bien atterrir à Paris dans la journée de lundi.
Le PSG s’active sur son mercato estival. Ce samedi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC, et cherche désormais à conclure celle d’Illya Zabarnyi. Depuis quelques jours, un accord total existe entre le club parisien et Bournemouth à hauteur de 66M€.
Illya Zabarnyi va signer au PSG ce lundi
Ayant refusé plusieurs offres afin de signer au PSG, Illya Zabarnyi va prendre l’avion ce dimanche après-midi depuis l’Angleterre afin de se rendre dans la capitale française annonce l’Equipe. L’international Ukrainien va passer sa visite médicale lundi matin, et pourrait être officialisé dans la journée.
Le défenseur est affûté
Une chose est sûre, c’est la fin d’un très long feuilleton dans ce mercato estival du PSG. Tout comme Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, qui a effectué toute sa préparation avec Bournemouth, devrait être opérationnel dès mercredi et la Supercoupe d’Europe face à Tottenham du côté de Udine.