Le Paris FC va boucler ce transfert à 25M€ ?

Pour renforcer son milieu de terrain, le Paris FC aimerait boucler la signature d'Amadou Haidara. Ayant déjà trouvé un accord contractuel avec l'international malien, le club présidé par Pierre Ferracci doit désormais s'entendre avec Leipzig. Et visiblement les négociations entre les deux clubs de Red Bull seraient en bonne voie.

Après avoir recruté Nhoa Sangui (arrière gauche), Moses Simon (ailier gauche) et Otavio (défenseur central), le Paris FC voudrait désormais renforcer son entrejeu. Pour ce faire, le club présidé par Pierre Ferracci aurait coché le nom d'Amadou Haidara, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le RB Leipzig.

Le Paris FC a un accord avec Haidara Pour mener à bien l'opération Amadou Haidara, le Paris FC aurait déjà lancé les grandes manoeuvres. D'ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions de L'Equipe, le club emmené par Stéphane Gilli aurait trouvé un accord contractuel avec le milieu de terrain de 27 ans. Alors que le RB Leipzig réclamerait entre 20 et 25M€ pour la vente de l'international malien, le PFC serait parti pour boucler l'affaire.