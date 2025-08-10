Mercato - OM : Le départ à l’étranger qui se précise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec six recrues au compteur, l’Olympique de Marseille prévoit d’autres mouvements durant le mercato estival, dans le sens des arrivées mais également des départs. Pol Lirola pourrait notamment plier bagage, alors que des formations étrangères seraient venues aux renseignements pour lui, à un an de la fin de son engagement.

« Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront. Ce qui m’importe le plus, c’est de ne pas adopter une attitude superficielle et de conserver la mentalité que nous avions l’an dernier, sans les baisses que nous avons connues », a prévenu Roberto De Zerbi samedi soir, après le succès de l’OM en amical contre Aston Villa (3-1).

Des départs se précisent Dans le sens des arrivées, Roberto De Zerbi souhaite notamment enrôler un nouvel arrière gauche. « C’est une de nos priorités », a confié l’entraîneur de l’OM, qui devrait également voir plusieurs de ses joueurs plier bagage. Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna sont poussés vers la sortie, tandis que l’avenir de Joanthan Rowe, Neal Maupay, Amine Harit, Derek Cornelius ou Pol Lirola reste incertain.