Donnarumma - Chevalier : La victime dont personne ne parle au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, le PSG a déboursé 55M€, bonus compris, pour s'attacher les services de Lucas Chevalier. Un transfert qui bouleverse évidemment la donne chez les gardiens parisiens, d'autant plus que le jeune Renato Marin a également été recruté. Mais alors que les discussions portent généralement sur Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas est probablement la grande victime de l'été.

Jusqu'ici, le PSG n'a bouclé que trois signatures, et deux d'entre elles concernent des gardiens de but. En effet, après Renato Marin, c'est Lucas Chevalier qui a été recruté pour 55M€, bonus compris. Et le portier français débarque pour devenir titulaire dans les buts parisiens comme le souhaite Luis Enrique.

La hiérarchie des gardiens totalement chamboulée au PSG Un transfert qui change évidemment la donne pour Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable depuis trois saisons et qui est donc poussé au départ. Encore faut-il que l'Italien trouve une porte de sortie, ce qui n'est pas gagné compte tenu du marché très fermé des gardiens de but. Par conséquent, comme révélé par le10sport.com, une cohabitation d'une saison n'est pas à exclure du côté du PSG, alors que le contrat de Donnarumma prend fin en juin 2026 et qu'une prolongation semble désormais inenvisageable.