Donnarumma - Chevalier : La victime dont personne ne parle au PSG !

C'est désormais officiel, le PSG a déboursé 55M€, bonus compris, pour s'attacher les services de Lucas Chevalier. Un transfert qui bouleverse évidemment la donne chez les gardiens parisiens, d'autant plus que le jeune Renato Marin a également été recruté. Mais alors que les discussions portent généralement sur Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas est probablement la grande victime de l'été.
Jusqu'ici, le PSG n'a bouclé que trois signatures, et deux d'entre elles concernent des gardiens de but. En effet, après Renato Marin, c'est Lucas Chevalier qui a été recruté pour 55M€, bonus compris. Et le portier français débarque pour devenir titulaire dans les buts parisiens comme le souhaite Luis Enrique.
La hiérarchie des gardiens totalement chamboulée au PSG
Un transfert qui change évidemment la donne pour Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable depuis trois saisons et qui est donc poussé au départ. Encore faut-il que l'Italien trouve une porte de sortie, ce qui n'est pas gagné compte tenu du marché très fermé des gardiens de but. Par conséquent, comme révélé par le10sport.com, une cohabitation d'une saison n'est pas à exclure du côté du PSG, alors que le contrat de Donnarumma prend fin en juin 2026 et qu'une prolongation semble désormais inenvisageable.
Plus aucun avenir à Paris pour Tenas
Toutefois, un autre joueur dont on parle très peu est également en difficulté depuis la signature de Lucas Chevalier. En effet, la presse espagnole s'arrête sur la situation d'Arneu Tenas, qui comme le rappelle SPORT, voit ses chances de jouer quasi-nulles. En l'état actuel, le champion olympique semble être relégué en cinquième position dans la hiérarchie en attendant d'éventuels départs. Ainsi, derrière Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov est toujours présent, tandis que le jeune Renato Marin pourrait s'immiscer dans cette guerre des goals au PSG. Mais pour Arnau Tenas, un départ semble être la meilleure option s'il espère retrouver du temps de jeu.