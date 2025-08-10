Transfert au PSG : Une légende est éjectée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Lucas Chevalier a signé en faveur du Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines années, dans le cadre d’un transfert estimé à 55 millions d’euros, bonus compris. De quoi permettre à l’ancien Lillois de faire une entrée fracassante dans le classement des gardiens les plus coûteux de l’histoire.

Alors que Gianluigi Donnarumma est encore là, le Paris Saint-Germain vient d’officialiser le recrutement de Lucas Chevalier. L’ancien portier du LOSC s’est engagé pour les cinq prochaines saisons dans le cadre d’un transfert estimé à 55M€ bonus compris. De quoi faire de lui le gardien français le plus cher de l’histoire, surclassant Sébastien Frey et son indemnité de 21M€ pour son transfert à Parme en 2003.

Lucas Chevalier rejoint Kepa Arrizabalaga et Alisson Becker Dans le classement général des plus gros transferts des gardiens, Lucas Chevalier fait également une entrée fracassante en intégrant directement le podium, seulement devancé par Kepa Arrizabalaga, qui avait coûté 80M€ à Chelsea en 2018, et Alisson Becker, qui avait rejoint Liverpool le même été pour 72M€. Vient ensuite le portier remplaçant de l’équipe de France, avec son transfert à 55M€ bonus compris.