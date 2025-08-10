Hakimi annonce une folie au PSG !

Amadou Diawara

Ce mercredi, le PSG va défier Tottenham en Supercoupe d'Europe, et ce, au Bluenergy Stadium d'Udine. Avant ce grand rendez-vous, Achraf Hakimi a annoncé la couleur. En effet, le défenseur du PSG a affirmé que ses coéquipiers et lui étaient déterminés à marquer une nouvelle fois l'histoire.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a réalisé un quadruplé historique. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG aurait pu être sacré à la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, Chelsea a remporté la finale de la compétition (3-0).

Le PSG n'a jamais gagné la Supercoupe d'Europe Après cet exercice 2024-2025 inoubliable, le PSG de Luis Enrique va faire sa rentrée ce mercredi. En effet, la bande à Ousmane Dembélé va affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe, et ce, au Bluenergy Stadium d'Udine. Avant ce grand rendez-vous, Achraf Hakimi a fait passer un message fort.