Hakimi annonce une folie au PSG !

Ce mercredi, le PSG va défier Tottenham en Supercoupe d'Europe, et ce, au Bluenergy Stadium d'Udine. Avant ce grand rendez-vous, Achraf Hakimi a annoncé la couleur. En effet, le défenseur du PSG a affirmé que ses coéquipiers et lui étaient déterminés à marquer une nouvelle fois l'histoire.
Lors de la saison 2024-2025, le PSG a réalisé un quadruplé historique. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG aurait pu être sacré à la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, Chelsea a remporté la finale de la compétition (3-0).
Le PSG n'a jamais gagné la Supercoupe d'Europe
Après cet exercice 2024-2025 inoubliable, le PSG de Luis Enrique va faire sa rentrée ce mercredi. En effet, la bande à Ousmane Dembélé va affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe, et ce, au Bluenergy Stadium d'Udine. Avant ce grand rendez-vous, Achraf Hakimi a fait passer un message fort.
«On peut entrer un peu plus dans l’histoire»
« Est-ce qu’on sera prêt pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham ? On est là, on s’est bien préparé cet été. Maintenant, on va bien se préparer ensemble. C’est une finale et un titre que le PSG n’a jamais gagné. On peut entrer un peu plus dans l’histoire et on va aller là-bas pour gagner. Si Tottenham nous attend de pied ferme ? Le plus important, c’est mentalement. On s’est bien reposé mentalement. Physiquement, on est prêt je pense. Eux se préparent depuis longtemps, mais sur le terrain, on va montrer qu’on veut gagner aussi », a déclaré Achraf Hakimi, arrière droit du PSG, lors d'un entretien accordé à Canal +. Reste à savoir si le club rouge et bleu soulèvera la première Supercoupe d'Europe de son histoire ce mercredi