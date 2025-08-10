Le PSG annonce un coup historique !

Amadou Diawara

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire, ayant étrillé l'Inter en finale (5-0). Interrogé sur cette énorme performance du club parisien, Achraf Hakimi a avoué que son objectif depuis sa signature à Paris était de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles.

Le PSG est entré dans l'histoire en 2024-2025. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté sa toute première Ligue des Champions. A la suite d'une incroyable épopée en C1, le PSG a écrasé l'Inter à l'Allianz Arena de Munich le 31 mai (5-0). Avant de défier les Nerazzurri, les hommes de Luis Enrique ont fait tomber à la fois Brest (10-0 en seizièmes de finale), Liverpool (1-1, 4-1, en huitièmes de finale), Aston Villa (5-4 en quart de finale) et Arsenal (3-1 en demi-finale). Précédemment, le PSG avait validé son ticket pour la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions grâce à sa 15ème place en saison régulière.

Le PSG a remporté sa première Ligue des Champions Lors d'un entretien accordé à Canal +, Achraf Hakimi est revenu sur le sacre du PSG en Ligue des Champions. D'après le numéro 2 de Luis Enrique, il est obnubilé par la Coupe aux Grandes Oreilles depuis sa signature à Paris le 6 juillet 2021.