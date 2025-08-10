Luis Enrique - PSG : Chevalier jubile juste après avoir signé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Ce samedi, Lucas Chevalier s’est officiellement engagé en faveur du PSG avec qui il a signé un contre de cinq ans. Le nouveau numéro 30 du club parisien s’est dit extrêmement heureux de cette arrivée, et en a profité pour vanter les mérites de son nouvel entraîneur : Luis Enrique.

Le PSG enregistre sa deuxième recrue de l’été ! Après le jeune Renato Marin, le club de la capitale a officialisé ce samedi l’arrivée de Lucas Chevalier. Âgé de 23 ans, le gardien français rejoint donc le champion d’Europe après une très belle saison du côté du LOSC. Présenté ce samedi soir, Lucas Chevalier a effectué sa première séance d’entraînement collective dans la matinée du côté du Campus PSG.

« C’est très flatteur et ça me motive encore plus » A l’issue de son officialisation, PSG TV a dévoilé un entretien avec sa nouvelle recrue. Au sein de cette dernière, Chevalier n’a pas hésité à évoquer son admiration pour Luis Enrique. « Luis Enrique ? C’est un coach qui a une façon de jouer bien particulière. Le rôle du gardien est très important dans son système, il attend qu’on soit acteur du jeu, qu’on apporte une vraie plus-value. Le fait qu’il ait vu ça en moi, c’est très flatteur et ça me motive encore plus. À moi de lui rendre la pareille », a lâché le nouveau joueur du PSG avant de poursuivre.