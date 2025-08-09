Transfert à la Pacho : Le PSG retente un énorme coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a un an jour pour jour, le PSG recrutait Willian Pacho contre 45M€. Un transfert surprenant, qui s’est rapidement transformé en flamboyante réussite pour Paris. D’ici quelques heures, le club parisien va officialiser l’arrivée d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. D’après un scout anglais, l’Ukrainien dispose de qualités similaires à celles de l’Équatorien.

Une grosse arrivée pour le PSG. Âgé de 22 ans, Illya Zabarnyi va rejoindre le club de la capitale en provenance de Bournemouth contre un montant de 66M€ (bonus compris). Avec l’arrivée de l’international Ukrainien, le club parisien va récupérer un défenseur extrêmement prometteur, très à l’aise dans le duel. Un profil qui n’est pas sans rappeler celui de Willian Pacho, grande révélation dans la défense parisienne la saison passée.

« C'est davantage un profil à la (Willian) Pacho » « La première fois que je l'ai vu, c'était en 2022 avec le Dynamo Kiev. Dans le duel au sol, comme le duel aérien, il était déjà dominant. C'est un défenseur avec une bonne mobilité. Il n'est pas lent, il scanne bien l'environnement, est capable de lire le jeu et d'anticiper. C'est davantage un profil à la (Willian) Pacho », a confié un scout anglais auprès de l’Equipe à propos des qualités d’Illya Zabarnyi, qui a repoussé plusieurs offres de cadors de Premier League afin de s’engager au PSG.