Une star du PSG balance sur ses vacances avec Kylian Mbappé !

De retour à l’entrainement depuis quelques jours, les joueurs du PSG ont profité de vacances bien méritées après une saison dernière interminable et fatigante. Les Parisiens ont ainsi pu décompresser et de son côté, Achraf Hakimi a notamment profité aux côtés de son ami, Kylian Mbappé. Des vacances à propos desquelles le joueur du PSG a d’ailleurs fait certaines confidences.

Arrivé au PSG en 2021 en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi est rapidement devenu très proche de Kylian Mbappé. Une amitié sur et en dehors des terrains qui perdure d’ailleurs même depuis que le Français a rejoint le Real Madrid l’été dernier. On a vu le voir durant l’intersaison puisque les deux amis ont passé leurs vacances ensemble. En effet, Mbappé et Hakimi ont notamment été aperçus du côté de Puerto Rico en train de profiter lors d’un concert de Bad Bunny.

« En vacances, on en a rigolé un peu, des petites blagues » Achraf Hakimi a ainsi passé ses vacances avec Kylian Mbappé. Et le joueur du PSG en a d’ailleurs parlé lors d’un entretien accordé à Canal+. En effet, le Marocain a fait savoir à ce sujet : « La dernière fois qu’on a joué le Real Madrid ? On était mieux physiquement. On était une meilleure équipe. On était mieux préparé. Après, on l’a montré sur le terrain. J’en ai parlé un peu de ça avec Kylian Mbappé ? (Rires) Il était un peu déçu. On n’en a pas beaucoup parlé. Après, en vacances, on en a rigolé un peu, des petites blagues ».