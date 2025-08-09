Chevalier au PSG : Son père annonce la couleur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Lucas Chevalier a passé sa visite médicale avant de s’engager jusqu’en juin 2030 en faveur du PSG. Alors que l’officialisation de son transfert est imminente, le gardien de 23 ans s’apprête à rejoindre le meilleur club d’Europe. Un énorme défi pour le portier français, même si son père Freddy, l’estime tout à fait capable de s’imposer.

Un gros transfert pour le PSG. Discret jusque-là sur le mercato estival, le club de la capitale s’apprête à officialiser l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Paris et Lille ont trouvé un accord pour ce transfert à 40M€, qui ira jusqu’à 55M€ avec divers bonus. Auteur d’une belle saison dans le Nord, le gardien de 23 ans va désormais rejoindre l’élite du football européen.

« Depuis tout petit, il s'est toujours bien intégré dans les groupes » Si son arrivée va certainement provoquer le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier va désormais être mis face au plus grand défi de sa jeune carrière, à savoir faire l’unanimité dans les buts du PSG, tout juste sacré champion d’Europe. Pour son père Freddy, Lucas a tout ce qu’il faut afin de se montrer à la hauteur. « C'est un peu paradoxal mais il peut être à la fois calme et discret, et puis avoir ses convictions et les défendre. Mais depuis tout petit, il s'est toujours bien intégré dans les groupes », a ainsi confié le père Chevalier auprès de l’Equipe.