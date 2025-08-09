Chevalier au PSG : Son père annonce la couleur !

Ce vendredi, Lucas Chevalier a passé sa visite médicale avant de s’engager jusqu’en juin 2030 en faveur du PSG. Alors que l’officialisation de son transfert est imminente, le gardien de 23 ans s’apprête à rejoindre le meilleur club d’Europe. Un énorme défi pour le portier français, même si son père Freddy, l’estime tout à fait capable de s’imposer.
Un gros transfert pour le PSG. Discret jusque-là sur le mercato estival, le club de la capitale s’apprête à officialiser l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Paris et Lille ont trouvé un accord pour ce transfert à 40M€, qui ira jusqu’à 55M€ avec divers bonus. Auteur d’une belle saison dans le Nord, le gardien de 23 ans va désormais rejoindre l’élite du football européen.
« Depuis tout petit, il s'est toujours bien intégré dans les groupes »
Si son arrivée va certainement provoquer le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier va désormais être mis face au plus grand défi de sa jeune carrière, à savoir faire l’unanimité dans les buts du PSG, tout juste sacré champion d’Europe. Pour son père Freddy, Lucas a tout ce qu’il faut afin de se montrer à la hauteur. « C'est un peu paradoxal mais il peut être à la fois calme et discret, et puis avoir ses convictions et les défendre. Mais depuis tout petit, il s'est toujours bien intégré dans les groupes », a ainsi confié le père Chevalier auprès de l’Equipe.
« Là, il va dans un club qui a tout gagné, avec un statut qui va changer pour lui »
« Il essaie de garder sa personnalité dans un monde à part, un peu superficiel, différent de ce qu'on peut voir dans la vraie vie. Il essaie de garder ses valeurs et ses principes. Il ne choisit pas la facilité. Il aurait pu prendre d'autres chemins mais là, il va dans un club qui a tout gagné, avec un statut qui va changer pour lui. Mais il y va en ayant conscience de tout ça », conclut Freddy Chevalier.