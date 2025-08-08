Transfert avorté au PSG : La grande révélation d’Eden Hazard !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tout au long de la dernière décennie, la politique de recrutement du PSG consistait à recruter les plus grandes vedettes du football mondial. Véritable phénomène du côté de Chelsea, Eden Hazard aurait été approche à plusieurs reprises par le club parisien. Ce vendredi, la légende du football belge l’a révélé au cours d’une émission avec Zack Nani.

Depuis son rachat par QSI en 2011, le PSG a connu deux principales politiques de recrutement. En effet, si depuis 2023, le club de la capitale aspire à recruter des jeunes joueurs prometteurs se fondant dans le collectif, tout au long des dix dernières années, les dirigeants parisiens visaient le gratin du football mondial. Ainsi, plusieurs stars ont rejoint les rangs du PSG comme Neymar, Lionel Messi, Angel Di Maria, Edinson Cavani ou encore Zlatan Ibrahimovic.

De nombreuses vedettes auraient pu signer au PSG D’autres vedettes ont également été approchées par le PSG, sans pour autant y signer. Parmi elles, ont peut notamment citer Frenkie De Jong, Andrea Pirlo, Alexandre Pato, ou encore Cristiano Ronaldo selon Romain Molina. En fin de compte, Paris n’a pas à rougir des vedettes qu’il a réussi à ramener dans la capitale, sans que cela ait forcément conduit à de grands résultats sportifs. Quoi qu’il en soit, une nouvelle vedette a révélé ce vendredi avoir failli signer au PSG. Au cours de l’émission « Zack en roue libre » animée par le streameur Zack Nani, Eden Hazard s’est confié à ce sujet.