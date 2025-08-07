PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre à 80M€ après Mbappé !

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un mercato agité ces prochains jours. Le club de la capitale entend renforcer l’effectif de Luis Enrique pour la saison à venir. Un nouvel attaquant pourrait débarquer chez les Rouge-et-Bleu d’ici la fin de l’été. Le nom de Rodrygo a été évoqué récemment. Une guerre semble d’ailleurs se préparer avec le Real Madrid, plusieurs mois après celle autour de Kylian Mbappé.

Le PSG devrait vivre un été agité. Ces dernières heures, la formation parisienne a trouvé un accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. L’international français ne devrait toutefois pas être le dernier joueur à débarquer chez les Rouge-et-Bleu. Les champions d’Europe pourraient aller chercher un nouvel attaquant pour la saison à venir.

Rodrygo va quitter le Real Madrid ? De ce fait, le nom de Rodrygo a souvent été évoqué ces derniers jours. L’international auriverde a perdu sa place au Real Madrid. La Coupe du monde des clubs n’a pas aidé non plus, Xabi Alonso l’ayant très peu utilisé. Un transfert ne serait donc pas à exclure pour la star de 24 ans. Le PSG ne serait cependant pas seul sur ce dossier, au contraire.