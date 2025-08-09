«Quelques sous-me*des», Kylian Mbappé à nouveau attaqué !

Superstar du PSG, Achraf Hakimi se retrouve aujourd'hui accusé de viol. Alors qu'un procès est réclamé à l'encontre du Marocain, ce dernier a notamment pu compter sur le soutien de son ami, Kylian Mbappé. Face à la police, l'international français a ainsi défendu celui qui était son coéquipier à Paris. Et voilà que ça retombe désormais sur Mbappé ?
Alors que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont de très bons amis, celui qui joue désormais au Real Madrid avait témoigné face à la police en 2023 pour défendre le joueur du PSG, accusé de viol. Comme l'a rapporté L'Equipe, Mbappé avait alors confié concernant les faits qui sont reprochés à Hakimi : « Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme (...) Il m'a dit que finalement ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. (...) Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes. Même alcoolisé, je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé (...) Même les fois où je n'ai pas assisté à certaines scènes, je n'ai jamais eu de retour d'amies qui me disaient qu'Achraf s'était mal comporté ou qu'il avait dépassé les limites ».
« Plus rien ne m’étonne avec Mbappé »
Entendu par la police, Kylian Mbappé n'a pourtant rien à voir dans cette histoire impliquant Achraf Hakimi. Pourtant, voilà que ça retombe sur le Français et lui vaut de nouvelles critiques. De quoi insurger Pierre Ménès, qui a fait savoir sur Youtube : « L’affaire Hakimi va-t-elle être l’occasion pour les détracteurs de Mbappé de baver encore sur lui ? Alors il n’est pas impliqué, il a été entendu comme témoin car il est ami avec Hakimi et qu’il a participé à des soirées avec Hakimi. Il n’est pas concerné par l’affaire. Mais effectivement, on peut supposer que quelques sous merdes se servent de ça pour l’attaquer. Plus rien ne m’étonne avec Mbappé ».
« On préfère toujours et encore harceler ce garçon sans cesse »
Cela fait maintenant un moment que Pierre Ménès dénonce l'acharnement et le harcèlement conte Kylian Mbappé. Dernièrement, il avait déjà confié : « Je suis effaré parce que je peux lire et entendre et pas que sur les réseaux, aussi dans les déclarations de supporters, dans les prises de parole des uns et des autres. Les thèmes de haine sont très habituels avec Mbappé. Là le dernier truc avec Mbappé c’est qu’il a pris le 10 au Real Madrid donc ça y est Mobutu est en train de mettre le Real à ses pieds. Alors que le Real a juste décidé de lui confier le 10 parce que c’est avec ça qu’il va vendre le plus de maillots. Faut vraiment avoir le cerveau d’un bulot crevé pour pas comprendre ça. Mais on préfère toujours et encore harceler ce garçon sans cesse ».