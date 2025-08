Kylian Mbappé annonce du très lourd !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé dans le dernier carré de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid vient de reprendre le chemin de l'entraînement. Les joueurs de Xabi Alonso reprennent donc leur habitude à l'aube de cette nouvelle saison. L'occasion pour Kylian Mbappé d'envoyer un message sur ses réseaux sociaux et d'afficher ses grandes ambitions.

Pichichi et Soulier d'or, Kylian Mbappé aura réussi d'un point de vue personnel sa première saison au Real Madrid. Collectivement, ça a été en revanche plus compliqué pour la Casa Blanca. Mais voilà qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour les Merengue avec Xabi Alonso. Et alors que le Real Madrid vient de reprendre l'entraînement, Kylian Mbappé ne cache pas ses ambitions.