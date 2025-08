«Drama» avec la famille Mbappé, il vide son sac !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a vécu une saison sans trophées majeurs avec le Real Madrid. Et à plus de 1000 kilomètres de la capitale espagnole, le club dont il est devenu propriétaire avec ses proches et Coalition Capital a vécu une descente en National. De quoi lui valoir bien des critiques, mais le soutien de M'Baye Niang, ex-pépite du SM Caen.

En juillet 2024, le Stade Malherbe de Caen était racheté par Kylian Mbappé et sa famille par le biais de son fonds d'investissement Coalition Capital. Cependant, la première saison de l'ère-Mbappé au SM Caen s'est soldée par une relégation historique en National en raison de résultats insuffisants en Ligue 2. Caen n'est donc plus un club professionnel, une première en 41 ans.

«C'est peut-être reculer pour mieux sauter» Un échec sportif pour la famille Mbappé qui s'est attirée les foudres de beaucoup de supporters du Stade Malherbe de Caen. Formé au sein du club normand, M'Baye Niang a été invité à s'exprimer sur la situation délicate de l'équipe depuis l'arrivée du clan Mbappé en interview avec le journaliste Raphaël Domenach. « La famille Mbappé très critiquée à Caen ? Mon regard n'est pas critiquer Kylian et sa famille. C'est de dire qu'être actionnaire c'est très compliqué, on peut même le voir à Lyon. Après, que Kylian et sa famille se soient intéressés à Caen, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ils sont partis sportivement en National, mais c'est peut-être reculer pour mieux sauter, qu'ils avaient besoin de ça pour reprendre un réel projet en main et de mieux grandir ».