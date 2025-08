Mbappé le vire, la vérité éclate !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière a été un enfer pour le SM Caen, lui qui a fini dernier de Ligue 2 et a donc été relégué en National. Nicolas Seube a notamment fait les frais de ce fiasco, se faisant remercier par le club de Kylian Mbappé. Un licenciement à propos duquel on a entendu beaucoup de choses, mais voilà que Mathias Autret a souhaité mettre les choses au point.

Emblème du SM Caen, Nicolas Seube avait démarré la saison dernière sur le banc comme entraîneur. Il n’aura toutefois pas fini l’exercice. En effet alors que le club de Kylian Mbappé a vécu un énorme calvaire, Seube s’est fait remercier au mois de décembre. Et Mathias Autret l’a assuré, il n’est absolument pas à l’origine de cette décision.

« Je n’étais pas à l’origine de son départ »

« Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, je n’étais pas à l’origine de son départ. Sur les réseaux, j’ai lu que j’aurais mal vécu le départ de Jean-Marc Furlan et tout fait pour que Nico se fasse virer derrière. En réalité, je m’entendais très bien avec lui, on a joué ensemble, notre relation était bonne », a expliqué l’ancien joueur de Caen pour So Foot.