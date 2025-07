Kylian Mbappé, les erreurs fatales après avoir lâché 20M€ !

L'été dernier, en plus d'être devenu joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé s'est offert la casquette de dirigeant. En effet, moyennant 20M€, le Français est désormais actionnaire majoritaire du SM Caen. Une expérience qui est pour le moment un fiasco avec cette relégation en National. Il faut dire que Mbappé et ses équipes ont fait certaines erreurs en Normandie.

« Notre arrivée a été trop tardive, dans un environnement compliqué par trop de joueurs. Il y en avait trop en fin de contrat et certains avaient la tête retournée par des promesses antérieures intenables. Le terreau n'était pas fertile, mais on n'a pas été parfaits non plus dans tout ce qu'on a fait », a ainsi expliqué Ziad Hammoud , président de Caen , pour L'Equipe.

« Contrairement à l'an passé... »

Et au Stade Malherbe, on a appris de ses erreurs pour cette saison à venir en National. « Contrairement à l'an passé, on s'est projeté très vite dans notre saison. Le staff technique a été choisi vite, on a eu le feu vert de la DNCG et on est prêts à enclencher sur le sportif », a poursuivi le président de Caen.