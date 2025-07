Kylian Mbappé : La grande annonce de sa mère après le fiasco !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, Kylian Mbappé décidait de devenir actionnaire majoritaire du SM Caen. Un rachat qui a viré au fiasco puisque le club normand a vécu une saison en enfer et ça s'est alors soldé par une relégation en National. Un échec dont il va falloir se relever désormais et Fayza Lamari, mère de Mbappé, a pris la parole à ce sujet.

En plus d'être un joueur de football, Kylian Mbappé est également depuis près d'un an dirigeant. En effet, après son départ du PSG pour le Real Madrid, le Français est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Alors qu'on voyait les choses en grand pour le club normand avec Mbappé, ça a été tout l'inverse. En effet, en Ligue 2, le Stade Malherbe a coûlé doucement mais sûrement, jusqu'à se retrouver dernier du champion et donc relégué.