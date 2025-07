Kylian Mbappé : Le feu vert donné pour le nouvel entraîneur en France !

L'été dernier aura été très chargé pour Kylian Mbappé. En plus de devoir gérer son départ du PSG pour le Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France est également devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Mais quel est le rôle exact de Mbappé au sein de la formation normande, notamment quand il s'agit de nommer un nouvel entraîneur ? Des précisions ont été apportées sur ce sujet par Reda Hammache, dirigeant caennais.

Directeur du recrutement à Caen, Reda Hammache s'est confié à L'Equipe à propos du rôle de Kylian Mbappé . C'est ainsi qu'il a notamment pu expliquer dans un premier temps : « Les infos lui remontent naturellement et régulièrement mais il n'est pas du genre à appeler. C'est un fonctionnement qu'on s'impose, il n'est pas intrusif. Il reste dans son rôle d'actionnaire qui aimerait prendre du plaisir de loin, en étant au courant de tout mais en laissant les gens travailler. Nos échanges sont toujours axés très foot, sur la valeur des joueurs, l'esprit, la cohérence de l'équipe. On reste dans des considérations techniques, on ne parle jamais d'argent. Les compositions d'équipe ? Il peut les demander avant la rencontre par curiosité ou les découvrir devant sa télé ».

« Si vraiment il y a des choses qui le dérangent, il va le dire »

Malgré tout, Kylian Mbappé reste très compliqué sur certaines décisions à Caen, à commencer par les changements d'entraîneur. « Pour ce genre de grandes décisions, il est plus qu'informé. Quand on a choisi Bruno Baltazar, Michel Der Zakarian ou plus récemment Maxime d'Ornano, il a été informé et il nous a suivis dans notre volonté. Si vraiment il y a des choses qui le dérangent, il va le dire et on lui laisse évidemment cet espace. Mais jusqu'à alors, il nous a fait confiance. On a porté et assumé nos décisions », a poursuivi Reda Hammache.