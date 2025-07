Kylian Mbappé : La révélation à 12M€ de sa mère !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Fini bon dernier de Ligue 2, le SM Caen de Kylian Mbappé a donc été relégué en National. Un fiasco pour le club normand qui va tenter de remonter rapidement au deuxième échelon du football français. Et pour y arriver, le Stade Malherbe peut compter sur un énorme budget comme l'a révélé la mère de Mbappé.

Avec Kylian Mbappé à sa tête, le SM Caen avait des rêves de Ligue 1. La saison dernière a finalement été un cauchemar et la formation normande a été reléguée. Ainsi, le 8 août prochain, face à Aubagne, Caen va débuter sa saison de National avec l'espoir de remonter le plus rapidement possible.