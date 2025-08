Kylian Mbappé, le malaise est confirmé !

L’arrivée de Kylian Mbappé n’a pas apporté que du positif au Real Madrid. Depuis que l’international français a débarqué dans la capitale espagnole, Rodrygo vit en plein malaise chez les Merengue. Sa gêne semble d’ailleurs s’être confirmée pendant la Coupe du monde des clubs et en fin de saison dernière.

L’été dernier, le Real Madrid a frappé un très grand coup sur le mercato. Le club madrilène a signé Kylian Mbappé libre après son départ du PSG . Mais si l’international français a terminé la saison Soulier d’Or et Pichichi, son arrivée n’a pas apporté que du positif dans le vestiaire. Au contraire, certains joueurs ont été plongés en plein malaise lorsque le champion du monde 2018 a débarqué.

Mbappé a plongé Rodrygo en plein malaise ?

C’est notamment le cas de Rodrygo. L’international brésilien a perdu sa place de titulaire lorsque Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. Comme le rapporte MARCA, la Coupe du monde des clubs et la fin de saison dernière ont d’ailleurs affecté l’attaquant de 24 ans, qui s’est rendu compte qu’il aura moins d’occasions de briller sous les ordres de Xabi Alonso. La concurrence avec les autres attaquants, dont Kylian Mbappé, n’aide pas non plus à sortir Rodrygo du malaise dans lequel il s’est engouffré.