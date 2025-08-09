Rabiot - OM : La sortie qui va mettre le feu au PSG !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Adrien Rabiot a signé à l'OM le 17 septembre dernier. Après sa première saison à Marseille, l'international français est déjà comme un poisson dans l'eau. Interrogé sur son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot s'est totalement enflammé, adressant quelques piques indirectes au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM. Et pourtant, l'international français a été formé au PSG. Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot a expliqué à quel point il était attaché à l'OM, affirmant qu'il se sentait déjà marseillais.

«Depuis le premier jour, je suis marseillais dans ma tête» « Avez-vous connu un tel attachement à un club auparavant ? C'est différent. Cela s'est très bien passé à la Juve aussi, mais c'était un autre degré. Les gens étaient peut-être un peu plus distants. Ici, il y a cette ferveur et cette chaleur que l'on ressent de la part de tout le monde. Vous sentez-vous marseillais aujourd'hui ? Bien sur ! Quand je suis quelque part, je m'investis pleinement. Je suis arrivé avec les meilleures intentions l'été dernier. Je pense avoir réalisé une très belle saison. J'ai apporté ce que je pouvais et notamment mon expérience. J'ai essayé de donner du plaisir aux gens qui viennent nous voir au stade et nous supporter à l'extérieur. Depuis le premier jour, je suis marseillais dans ma tête », a développé Adrien Rabiot, zappant totalement le PSG.