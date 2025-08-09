Vinicius Jr - PSG : Il dénonce un scandale en direct !

Ce jeudi après-midi, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or a été dévoilée. Grâce à son épopée historique en Ligue des Champions, le PSG compte neuf joueurs choisis, un record. Alors que Willian Pacho et Bradley Barcola ont été oubliés, Walid Acherchour a dénoncé un scandale, affirmant qu'ils étaient plus méritants que Vinicius Jr.
Le PSG de Luis Enrique a réalisé une saison 2024-2025 légendaire. En effet, le club de la capitale a réussi un incroyable quadruplé en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et sa toute première Ligue des Champions. L'histoire aurait pu être encore plus belle si le PSG avait été sacré à la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, Chelsea a fait redescendre l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi de se petit nuage, ayant remporté la finale de la compétition (3-0).
PSG : Pacho et Barcola, les grands absents
Grâce à ses performances de haute volée, le PSG de Luis Enrique a battu un nouveau record ce jeudi. En effet, la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or est sortie dans l'après-midi, et elle compte neuf joueurs parisiens au total : Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Fabian Ruiz, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Joao Neves, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé. Avant le PSG, le FC Barcelone (2011) et Manchester City (2023) étaient en tête du classement avec huit joueurs nommés.
«On suréavalue certains joueurs du Real, comme Vinicius»
Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Walid Acherchour a préféré se focaliser sur les grands absents de la liste des 30 pour le Ballon d'Or. Selon le journaliste de RMC Sport, deux autres joueurs du PSG auraient dû y figurer : Willian Pacho et Bradley Barcola. Au contraire, le nom de Vinicius Jr (Real Madrid) est de trop. « Pacho est l’un des meilleurs défenseurs de la saison, je ne vois pas comment il ne peut pas y être (dans la liste du Ballon d'Or), il ne peut pas faire mieux. Barcola aurait mérité d’y être aussi. Je trouve qu’on surévalue aussi certains joueurs du Real, comme Vinicius (Jr). Pour moi, il est là parce qu’il était deuxième la saison dernière », a jugé Walid Acherchour.