Vinicius Jr - PSG : Il dénonce un scandale en direct !

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or a été dévoilée. Grâce à son épopée historique en Ligue des Champions, le PSG compte neuf joueurs choisis, un record. Alors que Willian Pacho et Bradley Barcola ont été oubliés, Walid Acherchour a dénoncé un scandale, affirmant qu'ils étaient plus méritants que Vinicius Jr.

Le PSG de Luis Enrique a réalisé une saison 2024-2025 légendaire. En effet, le club de la capitale a réussi un incroyable quadruplé en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et sa toute première Ligue des Champions. L'histoire aurait pu être encore plus belle si le PSG avait été sacré à la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, Chelsea a fait redescendre l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi de se petit nuage, ayant remporté la finale de la compétition (3-0).

PSG : Pacho et Barcola, les grands absents Grâce à ses performances de haute volée, le PSG de Luis Enrique a battu un nouveau record ce jeudi. En effet, la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or est sortie dans l'après-midi, et elle compte neuf joueurs parisiens au total : Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Fabian Ruiz, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Joao Neves, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé. Avant le PSG, le FC Barcelone (2011) et Manchester City (2023) étaient en tête du classement avec huit joueurs nommés.